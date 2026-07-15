إنجاز نحو 80 بالمئة من أعمال تأهيله.. قسم الإسعاف بمشفى داريا الوطني ‏قريباً ‏بالخدمة

ريف دمشق-سانا ‏

قاربت نسبة الإنجاز في أعمال تأهيل قسم الإسعاف في مشفى داريا الوطني ‌‏بريف دمشق، الـ 80 بالمئة، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مشروع إعادة ‌‏المشفى إلى الخدمة بشكل كامل.‏

‏ ومن المقرر تشغيل قسم الإسعاف كمشفى مصغر يقدم الخدمات الصحية ‌‏الأساسية لأهالي المنطقة، بعد الدمار الواسع الذي لحق بالمشفى الوطني ‌‏جراء قصف النظام البائد.‏

وينفذ المشروع منذ بداية الشهر الماضي من قبل مؤسسة الابتكار والتنمية ‌‏المستدامة (‏SDi‏)، بتمويل من صندوق مساعدات سوريا (‏AFS‏)، وبإشراف ‌‏وزارة الصحة، بهدف تحسين الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية لأكثر ‌‏من 150 ألف مواطن في مدينة داريا والمناطق المحيطة بها.‏

وأوضح معاون مدير منطقة داريا عامر خشيني في تصريح لـ سانا اليوم ‌‏الأربعاء أن المنطقة تعاني نقصاً في الخدمات الطبية، في ظل ارتفاع كلفة ‌‏العلاج في المشافي الخاصة وصعوبة الوصول السريع للحالات الإسعافية إلى ‌‏مشافي دمشق، لذلك يجري العمل لتجهيز قسم الإسعاف حالياً كمرحلة أولى‏.‏

وأشار إلى أن القسم يضم مخبراً للتحاليل، وقسم تصوير أشعة، ومركز علاج ‌‏فيزيائي، وصيدلية وغرفة عمليات إسعافية وغرفة إنعاش، لتقديم الخدمات ‌‏الصحية الأساسية والتدخل السريع للحالات الطارئة.‏

وأشار خشيني إلى أن استكمال إعادة تأهيل المشفى سيمكنه من تقديم خدماته ‌‏لمدينة داريا والمناطق المجاورة ومنها المعضمية وصحنايا وأشرفية صحنايا ‌‏وجديدة عرطوز، بما يخدم أكثر من 800 ألف مواطن، لافتاً إلى أن المشفى ‌‏كان قبل خروجه عن الخدمة من أكبر المشافي في سوريا بسعة تزيد على ‌‏‌‏200 سرير ويضم معظم الاختصاصات، قبل أن يتعرض للتدمير والنهب ‌‏جراء ممارسات النظام البائد.‏

تسليم المشروع خلال أقل من شهر

من جانبه، أوضح مهندس الموقع في الجهة المنفذة عبد الكريم السلوم أن ‌‏أعمال تأهيل قسم الإسعاف بلغت نسبة إنجازها 80 بالمئة، ومن المتوقع ‌‏تسليمه إلى وزارة الصحة خلال أقل من شهر، تمهيداً لتجهيزه بالمعدات ‌‏الطبية والفرش اللازم، مبيناً أن المشروع شمل أيضاً تأهيل المدخل الرئيسي ‌‏والساحة الخارجية والسور والأرصفة والحدائق والإنارة، إضافة إلى إعادة ‌‏تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي داخل المشفى.‏

وأكد عدد من أهالي داريا حاجتهم الملحة لإعادة المشفى الوطني إلى ‏الخدمة، ‏مبينين أن غيابه طوال السنوات الماضية فرض عليهم أعباء كبيرة ‏في ‏الحصول على الرعاية الصحية، حيث أوضح حسن بدوي أن إعادة تأهيل ‌‏المشفى ستوفر على الأهالي الوقت والجهد وكلفة التنقل والعلاج، كما ستؤمن ‌‏خدمات طبية قريبة، ولا سيما مع عودة الأسر المهجرة إلى المنطقة وازدياد ‌‏الحاجة إلى المرافق الصحية الأساسية. ‏

وتعرضت مدينة داريا خلال سنوات الثورة السورية لعمليات عسكرية مكثفة ‌‏شنها النظام البائد رافقها قصف بالبراميل المتفجرة، ما أسفر عن دمار واسع ‌‏طال أحياءها السكنية ومرافقها الخدمية وألحق أضراراً كبيرة ببنيتها التحتية، ‌‏كما عانت من حصار طويل وتهجير معظم سكانها.‏