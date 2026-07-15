حملة شفاء 4 تجري عمليات جراحية قلبية نوعية في المشفى الوطني بحماة

حماة-سانا

أجرى فريق شفاء الطبي بالتعاون مع منظمة ميد غلوبال ‏الأمريكية، مجموعة من العمليات الجراحية القلبية النوعية في المشفى الوطني بحماة، وذلك ضمن الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، تحت شعار “يداً بيدٍ من أجل سوريا”.

وأوضح الطبيب المختص بأمراض القلب وأحد الأعضاء المشاركين في الحملة محمد علاء الأحمد لمراسل سانا، أن الهدف من حملة شفاء 4 تقديم الرعاية الطبية والعلاجية المجانية للمرضى داخل سوريا، وتبادل الخبرات ودعم الكوادر الطبية والتمريضية المحلية في المشافي.

وأشار الأحمد، إلى أن الحملة بدأت بحماة في الـ 12 من الشهر الجاري، وتستمر حتى الـ17 منه، موضحاً أن قسم القلبية في مشفى حماة الوطني يجري عشرات عمليات القثطرة القلبية والتداخلات الإكليلية المعقدة وزرع الشبكات القلبية.

إحدى المريضات المستفيدات من الحملة هدى سراقبي، أفادت بأنها سبق وأجرت عملية شبكة قلب في أحد المشافي الخاصة، وهي بحاجة إلى عملية زرع شبكتين أخريين، ومن المقرر إجراؤها لها اليوم مجاناً، من خلال حملة شفاء في مشفى حماة الوطني.

وانطلقت الحملة الطبية الدولية “شفاء 4″، في الخامس من الشهر الجاري برعاية وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي، بهدف ‏تقديم خدمات طبية وجراحية تخصصية مجانية للفئات الأكثر احتياجاً.