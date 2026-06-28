اختتام امتحانات الثانوية للفرع العلمي.. الطلاب: ‏الأسئلة ‏جاءت بمستوى بين السهل والمتوسط

دمشق-سانا‏

اختتمت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية العامة ‏للفرع ‏العلمي في مختلف المحافظات السورية، ل‏دورة عام 2026، ‏حيث تقدم إليها 215258 طالباً ‏وطالبةً، فيما تستمر حتى الـ 2 ‏من تموز المقبل للثانوية ‏الشرعية والمهنية والإعدادية الشرعية‎.‎

وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ إجمالي عدد ‏المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها ‏العلمي ‏والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية ‏لهذا العام 368 ‏ألفاً و596 ‏طالباً وطالبة، توزعوا على ‌‏1570 مركزاً امتحانياً، ‏في مختلف المحافظات السورية‎.‎

راعت مختلف المستويات

وفي استطلاع رأي أجرته مراسلة سانا في مركزي بور ‏سعيد ‏ولبانة المحدثة الامتحانيين بمنطقة المهاجرين ‏بدمشق، حول ‏أسئلة مادة الكيمياء للفرع العلمي، تباينت ‏آراء الطلبة لجهة ‏مستوى الأسئلة، حيث أوضحت الطالبة ‏جوليا البغدادي أن ‏الأسئلة جاءت بمستوى يتراوح بين ‏السهل والمتوسط، مشيرةً ‏إلى أن الطلب الأخير في إحدى ‏المسائل احتاج إلى جهد أكبر، ‏إلا أنه لم يؤثر في الانطباع ‏الإيجابي العام عن الامتحان، ولا ‏سيما أن الأسئلة بدت ‏أسهل مقارنة ببعض نماذج الدورات ‏السابقة‎.‎



بدورها، رأت الطالبة شام ماليل أن الأسئلة كانت مناسبة ‏وسهلة ‏بالنسبة للطلاب الذين تابعوا دراستهم بشكل جيد، ‏لافتةً إلى أن ‏أحد طلبات المسائل احتاج إلى تفكير وتركيز ‏إضافيين، أما ‏الطالبة بروج قزحة فبيّنت أن الورقة ‏الامتحانية بدت للوهلة ‏الأولى كثيفة ومتداخلة، غير أن ‏الأسئلة جاءت بمستوى متوسط‎.‎

من جهتها، عبرت الطالبة شهد حبشية عن ارتياحها مع ‏انتهاء ‏امتحانات الشهادة الثانوية، ووصفت أسئلة الكيمياء ‏بأنها راعت ‏مختلف المستويات، موضحةً أنها كانت تشعر ‏بقلق مسبق تجاه ‏بعض المحاور، إلا أن الامتحان جاء ‏أفضل مما توقعت، وسط ‏أجواء مريحة وهادئة داخل ‏المركز الامتحاني‎.‎

الطالبة ماسة صهيون أشارت إلى أن مادة الكيمياء تعد ‏من ‏المواد المقبولة بالنسبة لمعظم الطلاب في الفرع ‏العلمي، مؤكدةً ‏أن الأسئلة جاءت سهلة عموماً، مع وجود ‏بعض الصعوبة في ‏الطلب الأخير من إحدى المسائل، في ‏حين كانت الأجواء ‏الامتحانية جيدة ومنظمة‎.‎

من جانبه، أوضح الطالب تيم سطايحي أن الأسئلة لم تكن ‏سهلة ‏بشكل مطلق، لكنها جاءت مناسبة للطالب الذي ‏حضّر للمادة ‏بشكل جيد، لافتاً إلى أن الطلب الأخير من ‏المسألة الرابعة احتاج ‏إلى جهد إضافي، إلا أنه تمكن من ‏الإجابة عن معظم الأسئلة ‏بصورة جيدة‎.‎

وانتهت يوم الخميس الـ 25 من حزيران الجاري، ‏امتحانات ‏الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي في جميع ‏المحافظات ‏السورية لدورة عام 2026‌‌‎‎.

وكانت انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها ‏العلمي ‏والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية ‏بفروعها ‏الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام ‌‏2026، في الـ 6 من ‏حزيران الجاري‎.‎