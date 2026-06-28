اختتام امتحانات الثانوية للفرع العلمي.. الطلاب: ‏الأسئلة ‏جاءت بمستوى بين السهل والمتوسط

دمشق-سانا
اختتمت اليوم الأحد، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع العلمي في مختلف المحافظات السورية، لدورة عام 2026، حيث تقدم إليها 215258 طالباً وطالبةً، فيما تستمر حتى الـ 2 من تموز المقبل للثانوية الشرعية والمهنية والإعدادية الشرعية.
وبحسب بيانات وزارة التربية والتعليم، بلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، إضافة إلى الثانوية الشرعية والمهنية لهذا العام 368 ألفاً و596 طالباً وطالبة، توزعوا على 1570 مركزاً امتحانياً، في مختلف المحافظات السورية.
راعت مختلف المستويات
وفي استطلاع رأي أجرته مراسلة سانا في مركزي بور سعيد ولبانة المحدثة الامتحانيين بمنطقة المهاجرين بدمشق، حول أسئلة مادة الكيمياء للفرع العلمي، تباينت آراء الطلبة لجهة مستوى الأسئلة، حيث أوضحت الطالبة جوليا البغدادي أن الأسئلة جاءت بمستوى يتراوح بين السهل والمتوسط، مشيرةً إلى أن الطلب الأخير في إحدى المسائل احتاج إلى جهد أكبر، إلا أنه لم يؤثر في الانطباع الإيجابي العام عن الامتحان، ولا سيما أن الأسئلة بدت أسهل مقارنة ببعض نماذج الدورات السابقة.
بدورها، رأت الطالبة شام ماليل أن الأسئلة كانت مناسبة وسهلة بالنسبة للطلاب الذين تابعوا دراستهم بشكل جيد، لافتةً إلى أن أحد طلبات المسائل احتاج إلى تفكير وتركيز إضافيين، أما الطالبة بروج قزحة فبيّنت أن الورقة الامتحانية بدت للوهلة الأولى كثيفة ومتداخلة، غير أن الأسئلة جاءت بمستوى متوسط.
من جهتها، عبرت الطالبة شهد حبشية عن ارتياحها مع انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، ووصفت أسئلة الكيمياء بأنها راعت مختلف المستويات، موضحةً أنها كانت تشعر بقلق مسبق تجاه بعض المحاور، إلا أن الامتحان جاء أفضل مما توقعت، وسط أجواء مريحة وهادئة داخل المركز الامتحاني.
الطالبة ماسة صهيون أشارت إلى أن مادة الكيمياء تعد من المواد المقبولة بالنسبة لمعظم الطلاب في الفرع العلمي، مؤكدةً أن الأسئلة جاءت سهلة عموماً، مع وجود بعض الصعوبة في الطلب الأخير من إحدى المسائل، في حين كانت الأجواء الامتحانية جيدة ومنظمة.
من جانبه، أوضح الطالب تيم سطايحي أن الأسئلة لم تكن سهلة بشكل مطلق، لكنها جاءت مناسبة للطالب الذي حضّر للمادة بشكل جيد، لافتاً إلى أن الطلب الأخير من المسألة الرابعة احتاج إلى جهد إضافي، إلا أنه تمكن من الإجابة عن معظم الأسئلة بصورة جيدة.
وانتهت يوم الخميس الـ 25 من حزيران الجاري، امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي في جميع المحافظات السورية لدورة عام 2026.
وكانت انطلقت امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، لدورة عام 2026، في الـ 6 من حزيران الجاري.