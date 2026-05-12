وزارة التعليم العالي تعتمد إجراءً استثنائياً لطلاب الشهادة الثانوية من مصر ‏وتركيا

دمشق- سانا
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عن اعتماد إجراء استثنائي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من جمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، والذين يتعذر عليهم تأمين وثائق التسلسل الدراسي بسبب صعوبة العودة لإحضار الأوراق.
وأكدت الوزارة في توضيح لها، عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، اعتماد إجراء استثنائي يراعي الظروف الحالية، يتمثل بالاكتفاء بكتاب تحقق من صحة الشهادة الثانوية صادر عن الجهة المانحة للشهادة، وفي حال ورود كتاب التحقق، يُعفى الطالب من تقديم التسلسل الدراسي لصفوف العاشر والحادي عشر.
وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة من الطالب تقتصر على شهادة التعليم الأساسي الأصلية مع صورة مصدقة عنها، وشهادة التعليم الثانوية الأصلية مصدقة أصولاً، وثلاث صور مصدقة عنها.
وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم ضياع فرصة التسجيل على الطلاب، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف التي تمنعهم من العودة لإحضار التسلسل الدراسي.
يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سمحت في السادس من كانون الثاني الماضي، للطلاب المستجدين المقبولين في كليات الجامعات الحكومية السورية للعام الدراسي 2026/2025 بموجب شهادات ثانوية غير سورية، بالتسجيل شرطياً لمدة 6 أشهر اعتباراً من تاريخ تسجيل الطالب لدى الجامعة.