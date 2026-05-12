وزارة التعليم العالي تعتمد إجراءً استثنائياً لطلاب الشهادة الثانوية من مصر ‏وتركيا

‏دمشق- سانا

‎أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السورية عن اعتماد ‏إجراء ‏استثنائي للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية من ‏جمهورية مصر ‏العربية، والجمهورية التركية، والذين يتعذر عليهم ‏تأمين وثائق التسلسل ‏الدراسي بسبب صعوبة العودة لإحضار ‏الأوراق‎.‎

وأكدت الوزارة في توضيح لها، عبر قناتها على التلغرام، اليوم ‏الثلاثاء،‏ ‏اعتماد إجراء استثنائي يراعي الظروف الحالية، يتمثل ‏بالاكتفاء بكتاب تحقق ‏من صحة الشهادة الثانوية صادر عن الجهة ‏المانحة للشهادة، وفي حال ورود ‏كتاب التحقق، يُعفى الطالب من ‏تقديم التسلسل الدراسي لصفوف العاشر ‏والحادي عشر‎.‎

‏وبينت الوزارة أن الوثائق المطلوبة من الطالب تقتصر على شهادة ‏التعليم ‏الأساسي الأصلية مع صورة مصدقة عنها، وشهادة التعليم ‏الثانوية الأصلية ‏مصدقة أصولاً، وثلاث صور مصدقة عنها‎.‎

‏وشددت الوزارة على أن هذا الإجراء يهدف إلى ضمان عدم ضياع ‏فرصة ‏التسجيل على الطلاب، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف التي ‏تمنعهم من العودة ‏لإحضار التسلسل الدراسي‎.‎

‏يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سمحت في السادس من كانون ‏الثاني الماضي، للطلاب المستجدين المقبولين في كليات ‏الجامعات الحكومية ‏السورية للعام الدراسي 2026/2025 بموجب ‏شهادات ثانوية غير سورية، ‏بالتسجيل شرطياً لمدة 6 أشهر اعتباراً ‏من تاريخ تسجيل الطالب لدى ‏الجامعة‎.‎