حوادث الغرق بنهر الفرات في دير الزور تثير القلق، ودعوات للوعي وأخذ الحيطة والحذر

وصول محافظ السويداء مصطفى البكور للمشاركة في حملة “السويداء منا وفينا” في بلدة الصورة الكبرى
مكالمة الرئيس أحمد الشرع مع أحد أبناء عشائر محافظة السويداء أثناء حملة “السويداء منا وفينا”
الحمّى القلاعية تُثقل كاهل مربي الماشية في الرقة ومطالب بتأمين اللقاحات
الدفاع المدني ينفي اكتشاف مغارة مليئة بالذهب في حفرة الحارة بريف درعا
طالبة من مدينة الدانا في إدلب تحصل على العلامة التامة في الثانوية العامة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى