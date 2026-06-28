مؤتمر الجمعية الطبية السورية الأمريكية يواصل جلساته العلمية في جامعة حلب

حلب-سانا‏

واصل المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للجمعية الطبية السورية الأمريكية (‏SAMS‏) فعاليات يومه الثاني في جامعة حلب، ‏عبر جلسات علمية متخصصة و ورشات عمل تطبيقية، بمشاركة أطباء وخبراء وأكاديميين من داخل سوريا وخارجها.‏

وتهدف فعاليات المؤتمر إلى تبادل الخبرات الطبية، والاطلاع على أحدث المستجدات العلمية، وتعزيز التعاون المهني ‏والأكاديمي، بما يسهم في دعم التعليم الطبي المستمر وتطوير أداء القطاع الصحي.‏

وأوضح الرئيس العلمي للمؤتمر الدكتور فؤاد أزرق، في تصريح لمراسل سانا، أن فعاليات اليوم الثاني تضمنت محاضرات ‏علمية متزامنة في اختصاصات طبية متعددة، إلى جانب ورشات عمل تطبيقية في مشفى حلب الجامعي، تناولت الإنعاش ‏القلبي الرئوي، والعناية بالخدّج، والتدريب المخبري، إضافة إلى محاضرات حول مقاومة الإنتانات في المشافي، والرعاية ‏التلطيفية، وعدد من القضايا الطبية الحديثة.‏

ولفت أزرق إلى أن المؤتمر يشمل جلسات تخصصية في التشريح المرضي، والتخدير، وأمراض العيون والقلب والجهاز ‏الهضمي والغدد الصم، وغيرها من الاختصاصات، بما يتيح للأطباء والطلاب اختيار الجلسات التي تنسجم مع مجالات ‏اهتمامهم العلمي والمهني.‏

وأشار أزرق إلى أن مشاركة نخبة من الأطباء السوريين القادمين من الولايات المتحدة ودول أخرى تسهم في نقل أحدث ‏الخبرات العلمية والممارسات الطبية إلى سوريا، وتعزز جسور التعاون بين الكفاءات الطبية السورية في الداخل والخارج.‏

بدوره، بيّن الدكتور محمد خالد الأحمد، المقيم في اختصاص جراحة الأطفال، أن جلسات اليوم الثاني ركزت على مقاومة ‏المضادات الحيوية، لما لهذا الموضوع من أثر مباشر في تطوير الممارسة الطبية داخل المشافي السورية، مؤكداً أهمية ‏المؤتمر في الارتقاء بالقطاع الصحي، وتعزيز المعرفة الطبية لدى الأطباء والطلاب.‏

من جانبه، أوضح الدكتور هشام عربيد، المقيم في اختصاص جراحة الأطفال، أن المؤتمر يتضمن عدداً كبيراً من الجلسات ‏العلمية والمحاضرات التخصصية التي تستعرض أحدث الدراسات والأبحاث الطبية، إلى جانب مناقشة سبل تطوير النظام ‏الصحي وإقامة مشافٍ جديدة، معرباً عن أمله باستمرار تنظيم مثل هذه المؤتمرات، ودعم المشافي السورية بالتجهيزات ‏الحديثة، ومواصلة برامج التعليم الطبي الحضوري والإلكتروني.‏

ويستمر المؤتمر، الذي تستضيفه جامعة حلب حتى يوم غدٍ الإثنين، بعقد جلساته العلمية وورشاته التدريبية بمشاركة أكثر من 2500 طبيب ‏وأكاديمي ومختص، في إطار تعزيز التعليم الطبي المستمر، ودعم القطاع الصحي، وتوسيع التعاون العلمي بين الكفاءات ‏الطبية السورية داخل البلاد وخارجها.‏