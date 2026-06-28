بمشاركة عدد من نجوم الفن في سوريا ومصر.. حفل إطلاق المسلسل الدرامي “عيلة تعمل عمايل”

وضع حجر الأساس لبناء مدرسة في قرية الكبينة بريف اللاذقية الشمالي
إطلاق حملة “أجيال النزاهة” في إدلب لتعزيز قيم الشفافية ومكافحة الفساد بين الشباب
اختتام تدريب باحثي مسح الأمن الغذائي الأسري في حمص
كهرباء حمص تعزّز استقرار التغذية بإعادة تأهيل مركز تحويل في حي السلطانية
الجمعية الطبية السورية الأمريكية تختتم مؤتمرها بحلب وتطلق مبادرات لتعزيز تطوير القطاع الصحي
اختتام ورشة تخصصية في جراحة القلب والشرايين بمشفى إدلب الجامعي
مدير الامتحانات بوزارة التربية: امتحانات الشهادات العامة لم تشهد أي حالة تسريب للأسئلة
بوابة التعافي في داريا بريف دمشق.. رعاية متكاملة ومتخصصة لدعم التعافي من الإدمان
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