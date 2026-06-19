بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم.. افتتاح 13 مسجداً في ريف إدلب
سوريا وتركيا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي في القطاع الصحي
مديرية صحة إدلب تنقل مواطناً أصيب بكسور أثناء أدائه مناسك الحج إلى منزله في إدلب
استلام أكثر من 1600 طن من القمح في مركز سلمية وتوقعات بزيادة إنتاج الموسم الحالي.
وقفة لأهالي المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الأندوف في بلدة نبع الفوار
مسير بالدراجات الهوائية من حمص إلى دمشق دعماً لأطفال الشهداء المتوجهين لأداء العمرة
دمشق تحتضن عرض أفلام تجريبية قصيرة ضمن المشروع العربي الفني هسهسة الرثا
ورشة عمل في دمشق حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
Sign in to your account
تذكرني