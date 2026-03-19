الجيش العربي السوري يستجيب لنداءات المتضررين في ريفي إدلب وحلب جراء السيول والفيضانات

إدلب-سانا

استجابت وحدات الجيش العربي السوري اليوم الخميس، لنداءات الأهالي المتضررين في ريف إدلب الشرقي وريف حلب الجنوبي، جراء السيول والفيضانات التي شهدتها المنطقة، جراء العاصفة المطرية.

وأكدت إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا، أن “وحدات الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري استجابت على الفور لنداءات الأهالي المتضررين في ريف إدلب الشرقي، وريف حلب الجنوبي.

وأشارت إلى أن الوحدات توجهت بشكل عاجل وبعدد من الآليات الهندسية الثقيلة إلى المناطق التي تشهد سيولاً وفيضانات تشكل خطراً مباشراً على حياة المدنيين.

ولفتت إلى أن الوحدات تعمل حالياً، وبالتعاون مع وزارة الطوارئ ومحافظة إدلب، على تدعيم سد السيحة الترابي في منطقة أبو الظهور، الذي شهد انهيار جزء منه، والذي يهدد بحال انهياره عدة قرى مجاورة، الأمر الذي قد يفاقم الوضع الإنساني لأهالي تلك القرى.

وفي وقت سابق اليوم، أكد معاون محافظ إدلب حسن الفجر تشكيل لجنة استجابة طارئة في منطقة أبو الظهور، ضمّت ممثلين عن مديرية الطوارئ والكوارث، ومديرية الزراعة، ومديرية الموارد المائية، إضافةً إلى وزارة الدفاع، بهدف الاستجابة السريعة، والتخفيف من الأضرار المحتملة على القرى المجاورة، جراء انهيار جزء من الساتر الترابي الحابس للمياه في منطقة السيحة على الحدود الإدارية بين محافظتي حلب وإدلب.

وأدت العاصفة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال الساعات الماضية إلى تشكل سيول وفيضانات، وارتفاع منسوب المياه في الطرق والمنازل والمخيمات وغمر مناطق زراعية واسعة في العديد من المناطق وإلحاق أضرار فيها، حيث جرى استنفار ورفع جاهزية المؤسسات المعنية، للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية.

يذكر أن دائرة الإنذار المبكر والتأهب في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حذّرت من أن المنخفض الجوي الذي تتأثر به سوريا حتى مساء الجمعة، يترافق بهطولات مطرية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في بعض المناطق، ودعت المواطنين لاتخاذ جملة إجراءات احترازية وخاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والأنهار، تحسباً لارتفاع منسوب المياه.