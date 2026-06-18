استقبال رسمي لحجاج بيت الله الحرام من مصابي الجيش في مطار حلب الدولي

حلب-سانا

وصل إلى مطار حلب الدولي، اليوم الخميس، حجاج بيت الله الحرام من المصابين وعناصر الجيش العربي السوري التابعين لوزارة الدفاع، بعد أدائهم مناسك الحج لهذا العام، حيث جرت لهم مراسم استقبال رسمية بحضور معاون وزير الدفاع عن المنطقة الشمالية العميد فهيم عيسى، وعدد من الضباط والمسؤولين.

وأكد مسؤول الإدارة العامة في وزارة الدفاع العميد حسين الطالب في تصريح لـ سانا، أن الوزارة أطلقت، بمبادرة من وزير الدفاع، حملة “الوفاء” لتمكين المصابين من أداء فريضة الحج تقديراً لتضحياتهم وخدماتهم.

وبيّن أن عدد الحجاج من المصابين المنتسبين إلى مديرية شؤون الجرحى في وزارة الدفاع‏، بلغ 135 حاجاً تكفلت الوزارة بكامل نفقات رحلتهم إلى الأراضي المقدسة، مشيراً إلى أن استقبالهم اليوم يأتي عرفاناً بما قدموه من تضحيات في سبيل الوطن.

من جهتهم، عبّر عدد من الحجاج العائدين عن سعادتهم بأداء فريضة الحج، مؤكدين أن هذه الرحلة شكّلت محطة إيمانية وإنسانية مهمة في حياتهم.

وأوضح الحاج كنان محمد محمد من محافظة حماة أن الشعور بأداء مناسك الحج لا يمكن وصفه بالكلمات، رغم ما تتطلبه المناسك من جهد وتعب، مشيراً إلى أن فرحة الطاعة والعبادة كانت كفيلة بتجاوز كل المشقة في ظل الدعم الكبير من قبل وزارة الدفاع وتقدير تضحيات المصابين.

كما أعرب الحاج علي محمود محمد العبدو عن شكره للجهات التي ساهمت في تنظيم رحلة الحج، مؤكداً أن العودة إلى أرض الوطن بعد أداء الفريضة تمثل شعوراً استثنائياً لا يوصف.

وأشار الحاج فياض إبراهيم الحناوي من ريف حلب إلى أن هذه الفرصة كانت من أهم محطات حياته، معرباً عن امتنانه لكل من ساهم في تمكينه وزملائه من أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

ويأتي تنظيم رحلة الحج للمصابين في إطار برامج الرعاية والدعم التي تنفذها وزارة الدفاع، تقديراً لتضحياتهم، وحرصاً على توفير مختلف أشكال الدعم الاجتماعي والمعنوي لهم.