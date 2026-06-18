أهالي الضحايا: العدالة الانتقالية تتحقق عبر القضاء لحماية الاستقرار المجتمعي ومنع الفوضى

مركز بريد مدينة الباب بحلب يبدأ تفعيل خدمة السجل العدلي وعدد من الخدمات الأساسية
توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم دورة تدريبية للمدرسين في منبج
مشاهد تظهر تراكم الثلوج على أطراف الطريق الدولي M4 في ريف جسر الشغور
منافسات قوية ببطولة الجمهورية لرماية الأطباق المروحية
220 شركة محلية في افتتاح معرض خان الحرير- موتكس بمدينة المعارض
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى