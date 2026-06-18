ضمن مشروع عربي فني.. دمشق تحتضن عرضاً للأفلام التجريبية القصيرة في غاليري قزح بباب توما
ورشة عمل في دمشق حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
زيدان لـ سانا: الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية
استقبال رسمي لحجاج بيت الله الحرام من مصابي الجيش في مطار حلب الدولي
لقاء طاولة مستديرة حول سوريا على هامش منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين
أهالي الضحايا: العدالة الانتقالية تتحقق عبر القضاء لحماية الاستقرار المجتمعي ومنع الفوضى
موسم القمح 2026.. مبادرة لمساعدة الفلاحين في التسجيل عبر منصة المؤسسة السورية للحبوب
وفدان صحيان سوري وأردني يبحثان في دمشق تعزيز التعاون الدوائي والطبي
Sign in to your account
تذكرني