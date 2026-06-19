مسير بالدراجات الهوائية من حمص إلى دمشق دعماً لأطفال الشهداء المتوجهين لأداء العمرة
دمشق تحتضن عرض أفلام تجريبية قصيرة ضمن المشروع العربي الفني هسهسة الرثا
ورشة عمل في دمشق حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
زيدان لـ سانا: الطريق الحقيقي لمحاكمة مجرمي النظام البائد هو طريق العدالة الانتقالية
استقبال رسمي لحجاج بيت الله الحرام من مصابي الجيش في مطار حلب الدولي
بمشاركة سوريا.. انطلاق فعاليات منتدى الأعمال العربي الألماني في برلين لبحث آفاق التعاون
أهالي الضحايا: العدالة الانتقالية تتحقق عبر القضاء لحماية الاستقرار المجتمعي ومنع الفوضى
موسم القمح 2026.. مبادرة لمساعدة الفلاحين في التسجيل عبر منصة المؤسسة السورية للحبوب
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