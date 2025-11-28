“أمنيات الشتاء” فعالية ميلادية في كاتدرائية القديسين الأربعين شهيداً بحمص

تصريح وزير الإعلام حول الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في منطقة الدويلعة بدمشق
معرض للصور الضوئية في حمص يروي محطات من عمل الدفاع المدني السوري 
افتتاح أول شاطئ عام ومجانيّ في اللاذقية
إعادة تأهيل محطة مياه سلامين لتأمين مياه الشرب لقرى أبو ظـهور شرق إدلب
جهود لإعادة ترميم آثار أوغاريت ووضعها على لائحة التراث العالمي
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى