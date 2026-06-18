ورشة عمل في دمشق حول آلية الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان

تساقط حبات البَرد في بلدة الهرموشية غرب دير الزور
افتتاح مشفى مدينة سراقب في ريف إدلب لتأمين الخدمات الطبية للأهالي
تسليم دفعة من مركبات وزارة الداخلية بالهوية البصرية الجديدة إلى قيادة الأمن الداخلي بدير الزور
غرفة تجارة وصناعة القنيطرة تعقد مؤتمرها الأول بعد التحرير وتبحث دعم الاستثمار
مشاهد لاستهداف قسد مناطق سكنية في عدد من أحياء حلب ووقوع إصابات بين المدنيين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى