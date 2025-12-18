وزير الدفاع يطلق حملة تشجير واسعة في سوريا بدءاً من منطقة كبينة بريف اللاذقية

تخليداً لذكرى الثورة السورية.. معرض فني وتوثيقي في شارع العراب وسط مدينة حمص
أهالي طرطوس يحتفلون في دوار النجمة بمناسبة مرور عام على تحرير سوريا
مجلس محافظة حلب يستقبل طلبات المراجعين ويعمل على تيسير معاملاتهم
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الخميس الـ 30 من تشرين الأول 2025
قيمة التبرعات في حملة “الوفاء لإدلب” تتجاوز كل التوقعات
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى