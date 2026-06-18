آراء عدد من طلاب الشهادة الثانوية العامة حول سير العملية الامتحانية
ندوة في حلب تبحث دور العدالة الانتقالية في تعزيز السلم الأهلي وبناء المصالحة الوطنية
قناطر الرفيد الحجرية.. شواهد حيّة تعكس تاريخ المنطقة وعبقرية العمارة القديمة
صناعة القوارب المعدنية في اللاذقية.. خبرات محلية تدعم الأنشطة البحرية
في الرقة.. قراءات نقدية لنتاج الروائي عمر الحمود وروايته “ذاكرة مقهورة”
مجموعة IGO تطلق مشروع “يعفور 963” السكني كأول استثمار لها في سوريا
«العرس الزيدلي» يختتم فعاليات أسبوع التراث اللامادي في حمص
وفد أممي يزور ريف درعا الغربي لبحث الاستجابة الإنسانية وأولويات التدخل
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