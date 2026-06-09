تصريح نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية حول لقائهم مع الوفد السوري في واشنطن

تصريح ستيف لوتس نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط لـ سانا حول لقائهم مع الوفد السوري برئاسة وزير الطاقة محمد البشير في واشنطن.

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