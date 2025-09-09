انطلاق فعاليات مهرجان لافينيا للتسوق في بلدة كفر بطنا بريف دمشق

كلمة وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار خلال المنتدى الاستثماري السوري الس
معرض دمشق الدولي.. لحظات للذكرى ومشاهد مفعمة بالفرح
“أبشري حوران” جسور الخير تمتد لتشمل جميع القرى والبلدات في ريف درعا
حكاية رجل من مدينة حرستا بدأت في سجون نظام الأسد وانتهت بغرق ابنته وأطفالها
وصول وزير الخارجية أسعد الشيباني إلى مقر جامعة الدول العربية لحضور الجلسة التحضيرية لـ”قمة فلسطين”
