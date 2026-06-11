بدء عمليات استلام محصول القمح من المزارعين في مركز كفر جوم بريف حلب الجنوبي

في رابع أيام عيد الأضحى المبارك.. ازدحام في حدائق الألعاب بدرعا
إطلاق لجان الصلح في سمعان الشمالية بريف حلب لحل الخلافات المجتمعية وتعزيز روح الأخوة
سانا تستطلع آراء الطالبات حول معرض دمشق الدولي للكتاب
“الوفاء لأهل الخيام”حملة في مخيم الأزرق بريف إدلب لتوزيع المساعدات على الأهالي
الاطلاع على واقع المراكز الصحية في منطقة طفس بريف درعا لرفع مستوى الخدمات الصحية
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى