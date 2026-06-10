كلمة الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي في المنتدى العالمي للطاقة في واشنطن

كلمة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في القمة العربية غير العادية “قمة فلسطين” المقامة في العاصمة المصرية القاهرة
جلسة لمحافظ اللاذقية مع أهالي دمسرخو ضمن فعاليات حوار رمضان
بمشاركة عدد من الفعاليات الاقتصادية وأصحاب الحرف اليدوية والتراثية.. محافظ حلب يفتتح سوق خان الحرير الأثري
بحضور الرئيس الشرع وزارة الأوقاف تطلق ميثاق “وحدة الخطاب الإسلامي” كعقد وطني جامع
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