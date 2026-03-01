العائدون إلى البويضة الشرقية بحمص يحيون رمضان وسط تراجع الخدمات وتضرر البنى التحتية

عرض عسكري لوزارة الدفاع في طرطوس بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
مقتطف من جلسة المباحثات بين الوزير الشيباني ونظيره الروسي في العاصمة موسكو
بهدف دعم المنظومة الصحية في سوريا.. سفير إيطاليا بدمشق ووفد من منظمة الصحة العالمية في زيارة إلى مشفى شام الجراحي بالشمال السوري
في ختام معرض دمشق الدولي سوق البيع يشهد إقبالاً كبيراً
وصول وزير الخارجية والمغتربين إلى مقر جامعة الدول العربية
