من الدمار إلى الاستثمار مطاعم ومنشآت سياحية ومشاريع خدمية تعيد الحياة إلى معرة النعمان

افتتاح ثلاث مدارس بعد ترميمها في ريف اللاذقية الشمالي
ركن الأطفال في جناح وزارة الثقافة بمعرض دمشق الدولي ينبض بالحياة
الهيئة الناخبة في الصنمين بريف درعا تستمع لبرامج مرشحي مجلس الشعب الانتخابية
وزير الإدارة المحلية والبيئة يتحدث حول مشاركة سوريا في المنتدى الدولي “صفر نفايات”
المتحدث باسم وزارة الداخلية: هناك حالة عالية من الوعي لدى أهالي الرقة في الحفاظ على الممتلكات
