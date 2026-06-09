افتتاح مدرسة جديدة في قرية شابور غرب سراقب بعد انتهاء أعمال الترميم
وصول أولى رحلات شركة “بيغاسوس” التركية إلى مطار حلب الدولي
وضع حجر الأساس لمدرسة “البر للأيتام” بإدلب لدعم الطلاب فاقدي المعيل
يركز على الابتكار الزراعي والاستدامة.. معرض بيئي تخصصي في كلية الهندسة الزراعية بجامعة حمص
حملة “نحن معك لا تبقَ وحدك” في حلب لتعزيز الوعي بالصحة النفسية والتعريف بخدمات العلاج
مصفاة حمص تعيد تشغيل الوحدة رقم 21 لتعزيز إنتاج المشتقات النفطية للسوق المحلية
تلكلخ: موسم قمح وفير والصوامع تستلم 1500 طن خلال الأيام الأولى
تصريح نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية حول لقائهم مع الوفد السوري في واشنطن
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