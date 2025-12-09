انطلاق الملتقى الوطني الأول لتعزيز أجندة المرأة والأمن والسلام في إدلب

وزير الاقتصاد يعقد اجتماعاً موسعاً مع الصناعيين والمستثمرين في مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب
الجالية السورية والعربية في مالمو بالسويد تحتفل بالذكرى الأولى لتحرير سوريا
دورة تدريبية لأعضاء اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في اللاذقية
توقيع اتفاقية لإنزال أول كابل بحري يربط سوريا بشبكة الاتصالات العالمية
وزير الطوارئ لـ سانا: أسعفنا 1747 مصاباً وأخلينا مئات العائلات من السويداء حتى الآن
