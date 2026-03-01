إجراء أول عملية زرع حلزون سمعي لطفل في مشفى إدلب الجامعي

تصريح مدير صحة حلب حول عدد الضحايا والمصابين جراء قصف قسد للمناطق السكنية
كلمة مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم علبي خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
سيطرة شبه كاملة على حرائق ريف اللاذقية، بعد خمسة أيام من العمل المتواصل
كنيسة القديس نيقولاوس أيقونة تاريخية دينية في اللاذقية
مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى