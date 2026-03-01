دائرة السجل العقاري في الأتارب بحلب.. مقر مؤقت يعيق تقديم الخدمات بالشكل الأمثل
إجراء أول عملية زرع حلزون سمعي لطفل في مشفى إدلب الجامعي
الجامع العمري في بصرى الشام.. أيقونة دينية وتاريخية في ريف درعا
مديرية صحة إدلب تعمل على ترميم مركز كفروما الصحي بدعم من اليونيسف
نقص مادة الغاز يرفع ساعات انتظار أهالي حلب أمام مراكز التوزيع
نقص الكوادر والأدوية في مشفى عين عيسى بريف الرقة الشمالي يزيد من معاناة الأهالي
انطلاق امتحانات طلاب السنة الأولى في معهد إعداد المدرسين بدير الزور
ماذا قال أهالي حريتان في ريف حلب الشمالي عن أسعار السلع والمواد الغذائية خلال شهر رمضان؟
