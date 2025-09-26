لقطات جوية تظهر حجم الدمار في قرى ريف إدلب الجنوبي
تكريم الطلاب المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية على مستوى محافظة درعا
حماة تختتم مبادرة نبض المعلم بتكريم المشاركين وتدريب مدربين في المدارس
فعالية بدير الزور استذكاراً لشهداء مجزرة حيي الجورة والقصور التي ارتكبها النظام البائد
مخيمات خربة الجوز في ريف إدلب.. واقع معيشي صعب للأهالي وأمنيات بالعودة
الأمن الداخلي في طرطوس يحيّد أحد المتورطين بأعمال إجرامية ومهاجمة مواقع عسكرية
مشاهد جوية تظهر حجم الأضرار جراء الحرائق في ريف اللاذقية
التحضيرات النهائية في الملعب البلدي لحملة الوفاء لإدلب
