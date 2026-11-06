الجمعة 6 نوفمبر 2026 — دمشق
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ارتفاع منسوب مياه نهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية جراء الهطولات المطرية الغزيرة

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