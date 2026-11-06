لقاءات سورية فرنسية في باريس حول شؤون اللاجئين والتعاون المشترك
“زراعة لاتعرف الفصول”محاصيل البيوت البلاستيكية في ريف حماة
ارتفاع منسوب مياه نهر الكبير الشمالي في محافظة اللاذقية جراء الهطولات المطرية الغزيرة
مـشـاهـد لـمـسـجـد خـالـد بن الوليد في مدينة حمص
ريف إدلب الجنوبي.. جهود حكومية وأهلية لتأهيل البنى التحتية وتهيئة عودة الأهالي
عودة النشاط الإنتاجي لمعملي الإنشاءات المعدنية والخشبية في اللاذقية بعد إعادة التأهيل
“ستارت أب سوريا 2026” تعلن الفائزين بجوائز ريادة الأعمال في دمشق
مشاهد روحانية من صلاة الجمعة في الجامع العمري بدرعا
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