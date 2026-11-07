وزارة الثقافة تقدم أنشطة وكتباً لـ200 طفل عبر الحافلة الثقافية في الضمير

ريف دمشق- سانا

قدمت وزارة الثقافة، عبر مبادرة الحافلة الثقافية، أنشطة وكتباً وقرطاسية لـ200 طفل في حي الدريسية شرق مدينة الضمير بريف دمشق، خلال فعالية استضافتها مدرسة علي بن أبي طالب (حلقة أولى) اليوم الجمعة، بحضور وزير الثقافة محمد ياسين الصالح، وذلك ضمن جهود تهدف إلى نشر المعرفة وتشجيع القراءة في المناطق التي تفتقر إلى مراكز ثقافية ثابتة.

وشملت الفعالية توزيع الكتب والقرطاسية والهدايا على الأطفال، إلى جانب تنظيم أنشطة تفاعلية في القراءة والكتابة والألعاب والمسابقات والأنشطة الحركية، كما شارك الوزير الأطفال ألعابهم، وقدم لهم دفاتر الرسم والألوان والهدايا.

الوصول إلى الأهالي والاستماع إلى احتياجاتهم

أوضح وزير الثقافة في تصريح لـ سانا، أن وجود الوزارة في حي الدريسية جاء بعد الاطلاع على احتياجات الأهالي ورغبتهم في إقامة فعاليات ثقافية، مبيناً أن الحافلة الثقافية تتيح التواصل المباشر مع الأطفال والأهالي، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة للمعرفة.

وأضاف الصالح أن الوزارة تسعى للوصول إلى مختلف المناطق والاستماع إلى احتياجات سكانها، مشيراً إلى التفاعل الكبير الذي شهدته الفعالية واهتمام الأطفال بالأنشطة المقدمة، ومؤكداً أهمية حضور الوزارة في المشهدين الثقافي والاجتماعي بمختلف المناطق.

تشجيع الأطفال على القراءة

من جهته، أوضح مدير مشروع الحافلة الثقافية محمد مراد أن البرنامج تضمن توزيع القرطاسية والألعاب والهدايا، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية تهدف إلى نشر الوعي الثقافي وتشجيع الأطفال على القراءة والمطالعة، ولا سيما في المناطق التي لا تتوافر فيها مراكز ثقافية ثابتة.

بدورها، أشارت المتطوعة في الحافلة الثقافية لانا القصار إلى تفاعل الأطفال ومشاركتهم الواسعة في الأنشطة، مبينة أن الفريق قدم لهم الكتب والهدايا وسط أجواء حافلة بالفرح والنشاط.

زيارة قلعة الضمير الأثرية

في سياق جولته بمدينة الضمير، زار الصالح، برفقة وفد رسمي وشعبي، قلعة الضمير الأثرية المعروفة بالمعبد الروماني، واطلع على واقع الموقع وأهميته التاريخية وضرورة الحفاظ على معالمه، بحضور رئيس مجلس المدينة وأعضاء مجلس الأعيان وعدد من وجهاء المدينة.

يُذكر أن الحافلة الثقافية مبادرة أطلقتها وزارة الثقافة، وتتألف من حافلتين متنقلتين مجهزتين بالكتب والوسائل التعليمية والترفيهية؛ تخصص الأولى للأطفال من عمر 5 إلى 15 عاماً، والثانية للشباب والكبار من عمر 16 عاماً فما فوق، وتقدمان أنشطة ثقافية ومعرفية في مختلف المناطق.