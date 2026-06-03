الخدمات الفنية في حمص تنجز المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق قطينة – البويضة الشرقية

حمص-سانا

أنجزت مديرية الخدمات الفنية في محافظة حمص، المرحلة الأولى من إعادة تأهيل طريق قطينة – البويضة الشرقية بريف المحافظة، والتي شملت قشط الطبقة الإسفلتية القديمة وتسوية الطريق وتجهيز طبقات الرصف من المواد الحصوية، فيما يجري حالياً فرش طبقة الأساس الحصوية تمهيداً لتزفيته.

وأوضح رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية المهندس ربيع عساف في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء، أن المشروع ينفذ بطول نحو 582 متراً وبتكلفة تقارب المليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الطريق يعد من الطرق الحيوية في المنطقة، كونه يربط بلدة قطينة بقرية البويضة الشرقية وريف مدينة القصير بشكل عام، ويسهم في تسهيل حركة الأهالي والمزارعين ونقل المنتجات الزراعية.

من جانبه بين رئيس بلدية قطينة سائر جروس في تصريح مماثل، أن الطريق يخدم عدداً من القرى المجاورة وصولاً إلى مدينة القصير، ويشهد حركة متزايدة مع عودة الأهالي إلى منازلهم، لافتاً إلى أن الطريق كان يعاني سابقاً من هبوطات كبيرة تسببت بشكاوى متكررة من المواطنين، قبل أن تستجيب محافظة حمص ومديرية الخدمات الفنية لمطالب إعادة تأهيله.

من جهتهم أكد عدد من أهالي المنطقة أهمية المشروع، حيث أوضح رفعت مثلا، أن الطريق كان في حالة سيئة جداً ويخدم شريحة واسعة من المواطنين، ولاسيما المزارعين الذين يعتمدون عليه في نقل محاصيلهم الزراعية، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إعادة تأهيله.

بدوره أشار بسام عطية، إلى أهمية الطريق الذي يخدّم أكثر من 14 قرية، ويسهم في تحسين واقع النقل والتنقل بين القرى والبلدات الواقعة على امتداده.

ويأتي المشروع ضمن خطة مديرية الخدمات الفنية في حمص لإعادة تأهيل شبكة الطرق وتحسين البنية التحتية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة المرورية والتنموية في المناطق الريفية.