بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بفروعها ‏كافة في1570 مركزاً امتحانياً بالمحافظات

محافظات-سانا
بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، لدورة عام 2026، في 1570 مركزاً امتحانياً، موزعة على مختلف المحافظات السورية.
وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية بفروعها نحو 369 ألف طالب وطالبة، موزعين على 215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة في الثانوية المهنية بفروعها المختلفة، إضافةً إلى 2728 طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية.
وخلال جولة تفقدية على عدد من المدارس في محافظة القنيطرة، اطلع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو على سير العملية الامتحانية، كما استمع إلى آراء الطلبة حول مستوى الأسئلة ووضوحها ومدى ملاءمتها للوقت المخصص.
وشدد الوزير تركو على ضرورة تأمين مناخ نفسي مريح ومستقر لجميع الطلاب داخل القاعات الامتحانية، مجدداً التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والضوابط الامتحانية، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين.
وأشار الوزير تركو في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والشرعية والمهنية جرى وفق ما خُطط له، مبيناً أن نحو 369 ألف طالب وطالبة يتقدمون للامتحانات ضمن 1570 مركزاً امتحانياً في مختلف المحافظات، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح.
بدوره، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون التربوية يوسف عنان، أنه تمت اليوم زيارة أحد المراكز الامتحانية التابعة لتربية القنيطرة، حيث وصلت الأسئلة في الوقت المحدد، وكانت الأجواء الامتحانية مريحة وفق آراء الطلاب، كما لوحظ التزام المراقبين بالتعليمات، ما أسهم في سير الامتحانات بشكل سلس.
من جانبه، ذكر رئيس مركز جديدة الفضل الامتحاني رضوان العرنوس لمراسلة سانا، أنه تم منذ الساعة الثامنة صباحاً اطلاع الطلاب على تفاصيل الدخول وكتابة البيانات الشخصية، فيما جرى توزيع الأسئلة عند الساعة الثامنة والنصف، مؤكداً أن الأجواء الامتحانية اتسمت بالهدوء والتنظيم، ولافتاً إلى أن الأسئلة كانت واضحة من حيث الطباعة والإخراج .
وعبر عدد من طالبات الفرع العلمي عن ارتياحهن لمستوى أسئلة مادة الفيزياء، مؤكدات أنها راعت مختلف المستويات التعليمية، وكانت واضحة، وتدرجت من السهولة إلى الصعوبة، بما ينسجم مع الفروق الفردية بين الطلبة.
ورأت الطالبات حنين القاروط، وحلا السبسبي، ورؤى يونس، أن الأسئلة كانت مناسبة وواضحة، وأن الأجواء داخل المراكز الامتحانية كانت هادئة وخالية من التوتر، الأمر الذي ساعدهن على التركيز أثناء تقديم الامتحان.
يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي تستمر حتى الـ 25 من حزيران الجاري، وللفرع العلمي حتى الـ 28 منه، فيما تستمر امتحانات الشهادة الثانوية الشرعية والمهنية حتى الـ 2 من تموز القادم.