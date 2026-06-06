بدء امتحانات الشهادة الثانوية العامة والمهنية بفروعها ‏كافة في1570 مركزاً امتحانياً بالمحافظات

محافظات-سانا‏

بدأت صباح اليوم السبت، امتحانات الشهادة الثانوية ‏العامة بفرعيها العلمي والأدبي، والثانوية الشرعية، ‏والثانوية المهنية بفروعها الصناعية والتجارية والنسوية، ‏لدورة عام 2026، في 1570 مركزاً امتحانياً، موزعة ‏على مختلف المحافظات السورية‎.‎

وبلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية ‏بفروعها نحو 369 ألف طالب وطالبة، موزعين على ‌‏215258 طالباً وطالبة في الفرع العلمي، و127343 ‏طالباً وطالبة في الفرع الأدبي، و23267 طالباً وطالبة ‏في الثانوية المهنية بفروعها المختلفة، إضافةً إلى 2728 ‏طالباً وطالبة في الثانوية الشرعية‎.‎

وخلال جولة تفقدية على عدد من المدارس في محافظة ‏القنيطرة، اطلع وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن ‏تركو على سير العملية الامتحانية، كما استمع إلى آراء ‏الطلبة حول مستوى الأسئلة ووضوحها ومدى ملاءمتها ‏للوقت المخصص‎.‎

وشدد الوزير تركو على ضرورة تأمين مناخ نفسي مريح ‏ومستقر لجميع الطلاب داخل القاعات الامتحانية، مجدداً ‏التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والضوابط الامتحانية، ‏بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين‎.‎

وأشار الوزير تركو في تصريح لمراسلة سانا، إلى أن ‏اليوم الأول من امتحانات الشهادة الثانوية العامة بفروعها ‏العلمي والأدبي والشرعية والمهنية جرى وفق ما خُطط ‏له، مبيناً أن نحو 369 ألف طالب وطالبة يتقدمون ‏للامتحانات ضمن 1570 مركزاً امتحانياً في مختلف ‏المحافظات، ومتمنياً لهم التوفيق والنجاح‎.‎

بدوره، أوضح معاون وزير التربية والتعليم للشؤون ‏التربوية يوسف عنان، أنه تمت اليوم زيارة أحد المراكز ‏الامتحانية التابعة لتربية القنيطرة، حيث وصلت الأسئلة ‏في الوقت المحدد، وكانت الأجواء الامتحانية مريحة وفق ‏آراء الطلاب، كما لوحظ التزام المراقبين بالتعليمات، ما ‏أسهم في سير الامتحانات بشكل سلس‎.‎

من جانبه، ذكر رئيس مركز جديدة الفضل الامتحاني ‏رضوان العرنوس لمراسلة سانا، أنه تم منذ الساعة الثامنة ‏صباحاً اطلاع الطلاب على تفاصيل الدخول وكتابة ‏البيانات الشخصية، فيما جرى توزيع الأسئلة عند الساعة ‏الثامنة والنصف، مؤكداً أن الأجواء الامتحانية اتسمت ‏بالهدوء والتنظيم، ولافتاً إلى أن الأسئلة كانت واضحة من ‏حيث الطباعة والإخراج‎ .‎

وعبر عدد من طالبات الفرع العلمي عن ارتياحهن ‏لمستوى أسئلة مادة الفيزياء، مؤكدات أنها راعت مختلف ‏المستويات التعليمية، وكانت واضحة، وتدرجت من ‏السهولة إلى الصعوبة، بما ينسجم مع الفروق الفردية بين ‏الطلبة‎.‎

ورأت الطالبات حنين القاروط، وحلا السبسبي، ورؤى ‏يونس، أن الأسئلة كانت مناسبة وواضحة، وأن الأجواء ‏داخل المراكز الامتحانية كانت هادئة وخالية من التوتر، ‏الأمر الذي ساعدهن على التركيز أثناء تقديم الامتحان‎.‎

يذكر أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة للفرع الأدبي ‏تستمر حتى الـ 25 من حزيران الجاري، وللفرع العلمي ‏حتى الـ 28 منه، فيما تستمر امتحانات الشهادة الثانوية ‏الشرعية والمهنية حتى الـ 2 من تموز القادم‎.‎