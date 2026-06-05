على أرض ميدان سباق دمشق بالديماس.. منافسات قوية في السباق الدوري الخامس للخيول العربية الأصيلة

مجموعة موانئ دبي العالمية تباشر عملياتها التشغيلية في مرفأ طرطوس
بعد 13 ساعة من العمل المتواصل فرق الدفاع المدني السوري تتمكن من إخراج الطفلة “شذى”
شواطئ اللاذقية.. من مناطق محظورة زمن النظام البائد إلى مساحات متاحة للأهالي
نادي أمية الرياضي ينظم حفلاً لإشهار هويته البصرية الجديدة، بحضور شخصيات رسمية وشعبية
محافظة حلب تصادر أكثر من 300 أسطوانة غاز وتضبط 5 سيارات معدة للاتجار غير المشروع بالمادة
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى