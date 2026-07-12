مؤسسة حلم دمشقي تطلق دوراتها التدريبية المجانية لإحياء الحرف التراثية
اجتماع سوري أممي يبحث تنفيذ رؤية “سوريا بدون مخيمات” وتشجيع العودة الطوعية
وفد من أبناء الجالية يزور مقر السفارة السورية في العاصمة الرومانية بوخارست
مشاهد من حركة الآليات والمشاة على الجسر الترابي في مدينة دير الزور بعد انتهاء أعمال الصيانة
مشاهد من عبور الآليات والأهالي على الجسر الحربي العائم بدير الزور
عودة 39 عائلة من إدلب إلى منازلها في حمص وريف دمشق ضمن قافلة العودة الطوعية
انطلاق الجلسة الأولى لمجلس الشعب بحضور الرئيس الشرع
ممثلو شركات صناعة العطور: معرض “عالم الجمال” فتح آفاقاً جديدة لتسويق المنتجات وتعزيز الشراكا
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