مؤسسة حلم دمشقي تطلق دوراتها التدريبية المجانية لإحياء الحرف التراثية

فرق الرقابة التموينية في إدلب تسيّر دوريات على أفران المدينة لمراقبة جودة الخبز ومدى التزامها بالاشتراطات الصحية
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أهالي طرطوس يحيون تقاليد رمضان بتزيين شوارع مدينتهم ابتهاجاً بالشهر الفضيل
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منتدى الرستن التنموي في ريف حمص يطلق حملة لتنظيف المدينة بمشاركة الأهالي
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