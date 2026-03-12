وزير الصحة يطلق مشاريع صحية جديدة في ريف حمص لتعزيز الخدمات الطبية

إرادة الحياة تنتصر.. أجواء الفرح في إدلب في أول عيد بعد تحرير سوريا
معاون وزير الصحة حسين الخطيب عن مشاركة سوريا في ملتقى عمّان لتمويل الصحة بالأردن
قافلة مساعدات إغاثية مؤلفة من 22 شاحنة متوجهة نحو السويداء
افتتاح جامع السلطان في حماة بعد انتهاء أعمال التأهيل والترميم
استقبال النازحين من حيي الأشرفية والشيخ مقصود في مراكز إيواء مؤقتة بحلب
