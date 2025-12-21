إضاءة شجرة عيد الميلاد في قرية القنية بريف إدلب الغربي

مؤتمر “سكريبت” بلسان عدد من صناع المحتوى العرب: رحلة إلهام وتجديد وإبداع
احتفالات أهالي رأس العين شمال الحسكة بذكرى تحرير سوريا
بالتعاون مع منظمة هاند.. جهود كبيرة لإدارة المسجد الأموي بدمشق من أجل تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمصلين
دليل الممارسات السيبرانية الآمنة للقيادات ضمن دورة تدريبية لموظفي الجهات الحكومية
“نقول للعالم نحن هنا، وهذه ثقافتنا”.. وزير الثقافة من معرض دمشق الدولي
