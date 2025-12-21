أحد جرحى الثورة يتحدث لـ سانا عن قيمة المشاركة في حملة “حلب ست الكل”
إضاءة شجرة عيد الميلاد في قرية القنية بريف إدلب الغربي
سيدة تهدي حلب آخر تذكار من شقيقها الغائب.. هدية معتقل تتحول إلى عطاء في حملة “حلب ست الكل”
سيدات حلب في الصفوف الأولى، بصمة نسائية واضحة في تنظيم حملة “حلب ست الكل”.
محافظ حلب: حملة “حلب ست الكل” جزء من رد الجميل لهذه المحافظة التي قدمت الكثير في سنوات الثور
رجل الأعمال عبد القادر سنكري يترجم محبته لحلب إلى دعم مالي كبير يعزز حملة “حلب ست الكل”
إضاءة شجرة الميلاد في القصير بريف حمص
الأمن الداخلي شريك أساسي في نجاح حملة “حلب ست الكل”
