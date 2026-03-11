الشركة السورية للبترول تقيم إفطاراً جماعياً لنحو ألف معلم ومعلمة في حمص

وفد من منظمة اليونيسيف ومؤسسة آغا خان يطلع على خدمات مراكز “صديقة الطفولة” في ريف حمص
ندوة للإعلاميين تنظمها وزارة الصحة في مقر الأكاديمية السورية للتدريب والاستشارات
شخصيات اقتصادية سعودية: العقود الموقعة بين سوريا والسعودية تغطي قطاعات حيوية وتنموية موسعة
مهرجان “التاجر الصغير” في دمشق يعزز روح المبادرة والابتكار لدى الأطفال
وفد الشركة السورية للبترول يلتقي إدارة حقول الحسكة ويطلع على واقعها تمهيداً لخطوات لاحقة
