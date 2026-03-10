نور الدين البابا لـ سانا: الشركات الأمنية ليست بديلة عن المؤسسات الحكومية في حفظ الأمن

مديرية صحة إدلب تعمل على ترميم مركز كفروما الصحي بدعم من اليونيسف
هل تغيرت إجراءات الدخول والخروج على معبر جديدة يابوس في الفترة الأخيرة؟
مواقف مأجورة للسيارات في اللاذقية بهدف تحسين واقع السير وتخفيف الازدحام
“لنبقى” معرض فني ثقافي في إدلب يجمع فنانين من المحافظات السورية
مشاهد جوية للاحتفالات في ساحة الأمويين وسط دمشق بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى