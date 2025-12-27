إمام وخطيب مسجد علي بن أبي طالب في حمص: التفجير محاولة يائسة للنيل من وحدة الشعب السوري

العقيد حسن عبد الغني المتحدث باسم وزارة الدفاع في زيارة لأهالي الساحل وإخبارهم بالتواصل في حال حدوث أي تجاوز
مناقشة مخرجات المرحلة الأولى من ورشات عمرها بحماة
بمشاركة أكثر من 75 شركة محلية في انطلاق فعاليات مهرجان النصر والعيد بمدينة الزبداني في ريف دمشق
تشكيل لجنة قانونية لمحاسبة محامين ارتكبوا انتهاكات زمن النظام البائد
صحفيو دمشق ينظمون وقفة تنديداً باغتيال الاحتلال الإسرائيلي طاقم قناة الجزيرة العامل في
