المؤسسة السورية للبريد تفتتح مركزين جديدين لها في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا

افتتحت المؤسسة السورية للبريد اليوم الخميس، مركزين بريديين جديدين في بلدتي قصيبة وجبا بريف القنيطرة، ضمن خطة تهدف إلى توسيع انتشار الخدمات البريدية والمالية وتخفيف أعباء التنقل عن الأهالي، ولا سيما في المناطق البعيدة داخل المحافظة.

وتشمل الخدمات التي يقدمها المركزان، الحوالات المالية والشحن البريدي وصرف رواتب المتقاعدين و”شام كاش”، إضافة إلى خدمات بريدية ومالية متعددة.

وأوضح المدير العام للمؤسسة عماد الدين حمد في تصريح لمراسل سانا، أن افتتاح هذين المركزين يأتي ضمن خطة المؤسسة لإيصال الخدمات البريدية والمالية إلى مختلف المناطق السورية، وخاصة المناطق التي كانت تعاني من صعوبة الوصول إلى الخدمات، مبيناً أن المؤسسة تعمل على إعادة تفعيل عدد آخر من المكاتب البريدية في محافظة القنيطرة، بهدف تخفيف أعباء التنقل عن المواطنين وتقديم الخدمات بالقرب من أماكن سكنهم.

وأشار حمد إلى أن محافظة القنيطرة تشكل أهمية كبيرة ضمن خطة التوسع الحالية، وأن المؤسسة تسعى لأن تكون الخدمات البريدية متاحة في النواحي والقرى كما هي متوفرة في مراكز المدن، بما يضمن شمولية الخدمة لكل الجغرافيا السورية.

وتعمل المؤسسة السورية للبريد على توسيع نطاق خدماتها البريدية في مختلف المحافظات، والتشبيك مع الجهات الحكومية والاستفادة من انتشارها الجغرافي لتقريب الخدمات من المواطنين وتوفير الوقت والجهد عليهم.