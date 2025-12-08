احتفالية شعبية في ساحة الأمويين وسط دمشق في ذكرى النصر والتحرير

انخفاض تدريجي في درجات الحرارة وأجواء خريفية معتدلة في معظم المناطق السورية
سوريا تشهد أول قمر عملاق لعام 2025 مساء اليوم
عودة الخدمات المقدمة لمالكي الآليات في مديرية نقل ريف دمشق بعد انقطاع استمر 5 أشهر
الأجندة الثقافية في سوريا ليوم الأحد الـ 9 من تشرين الثاني 2025
احتفال أبناء الجالية السورية في باريس بمناسبة الذكرى الأولى لتحرير سوريا
