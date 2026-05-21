وزير الأوقاف يبحث مع البعثة الدينية تعزيز خدمات الحجاج السوريين في مكة

مكة المكرمة-سانا

بحث وزير الأوقاف السوري محمد أبو الخير شكري، خلال لقائه اليوم الخميس في مكة المكرمة مع أعضاء البعثة الدينية والموجّهين الدينيين في 29 تكتلاً من تكتلات الحج السوري، سبل تعزيز الخدمات التنظيمية والإرشادية المقدمة للحجاج السوريين وذلك ضمن متابعة الاستعدادات التنظيمية والدعوية لموسم حج 1447هـ.

واستمع وزير الأوقاف خلال اللقاء إلى طروحات الموجّهين الدينيين واستفساراتهم، التي تناولت آليات نقل الحجاج من وإلى المشاعر المقدسة، والأمور الدينية المتعلقة بمواقيت التنقل بين المشاعر، و مبيت الحجاج في الأماكن المقدسة أثناء أداء المناسك، إلى جانب عدد من القضايا الإدارية والتنظيمية التي تهم الحجاج في عرفات ومنى ومزدلفة.



تعزيز الإرشاد الديني والخدمات اللوجستية



وأكد الوزير شكري ضرورة متابعة أوضاع الحجاج ميدانياً في كل المشاعر المقدسة والاستجابة السريعة لأي ملاحظات أو احتياجات، مشدداً على أن الوزارة تولي الجانب الدعوي والإرشادي أهمية خاصة، إلى جانب الخدمات اللوجستية والتنظيمية.



ونوه وزير الأوقاف بأهمية الرسالة الإرشادية والدعوية للموجّهين الدينيين، ودورها في توعية الحجاج ومساعدتهم على أداء المناسك بالشكل الصحيح، لافتاً إلى أنهم يشكلون حلقة وصل بين البعثة والحجاج.



بدورهم، ثمّن الموجّهون الدينيون الجهود التنظيمية المبذولة من قبل وزارة الأوقاف لخدمة الحجاج السوريين، مؤكدين أهمية التكامل بين الجوانب الدعوية والإدارية لإنجاح موسم الحج وتعزيز التنسيق الميداني، بما يضمن راحة الحجاج وسهولة تنقلهم بين المشاعر المقدسة.

وبين رئيس البعثة الدينية السورية الشيخ عماد الجليلاتي، في تصريح لمراسل سانا، أن الاجتماعات مع الموجّهين الدينيين تأتي في إطار الحرص على متابعة مختلف التفاصيل التنظيمية والإرشادية المتعلقة بالحجاج السوريين في المشاعر المقدسة وتسهم في معالجة التحديات التنظيمية والدعوية التي قد تواجههم خلال أداء المناسك، ما ينعكس إيجاباً على راحة الحجاج وسهولة تنقلهم وأدائهم للمناسك.



وكان وزير الأوقاف أجرى أمس الأربعاء جولة تفقدية لخيام الحجاج السوريين في مشعري عرفات ومنى؛ للاطلاع على وضع المخيمات.