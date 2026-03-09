لحظة انطلاق الحافلات التي تقل مهجري عفرين من الحسكة إلى ريف حلب بمرافقة قوى الأمن الداخلي

أحد المتبرعين في حملة “دير العز”: دير الزور بحاجتنا جميعاً كي يعود لها أهلها المهجرون
طرطوس مدينة التاريخ ومرفأ الحضارات عبر العصور
سقط الجلاد وعاد الشاهد ناشط إعلامي يطوي سنوات الغياب بعد التحرير
اللجنة الوطنية لرصد الأهلة تعلن أن الخميس 19 شباط أول أيام شهر رمضان المبارك
لقاء وزير الإعلام في إسطنبول مع رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى