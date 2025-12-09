من أجواء الاحتفالات الشعبية في القنيطرة بمناسبة الذكرى الأولى للنصر والتحرير

مباراة ودية بين ناديي إعزاز وأهلي حلب انتهت بفوز الأخير بخمسة أهداف لهدفين
مركز الملك الظاهر الصحي في حلب يواصل تقديم خدماته الطبية للمرضى في حي الميدان والأحياء المحيطة به
بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب.. ندوة لوزارة التنمية الإدارية حول توظيف الذكاء الاصطناعي في مجال العمل الحكومي
فن الموزاييك الدمشقي.. حرفة تتحدى الزمن
جامع العثمانية في حلب القديمة.. روعة الفن المعماري الإسلامي
