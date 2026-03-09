الرئيس الشرع: “التركيز في عملية إعادة البناء يجب أن يبدأ من القرى والبلدات الأكثر تضرراً”

المؤسسة السورية للبريد تتسلم منحة مقدمة من الاتحاد البريدي العالمي
حملة لإزالة البسطات العشوائية من شوارع درعا ونقلها إلى أماكن أكثر تنظيماُ
من صالات الرياضة إلى صفحات غينيس.. حكاية محمد فيضو مع الأرقام القياسية العالمية
حملة في مدينة معرة النعمان بريف إدلب لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وضبط التجاوزات
مشاهد لمتحف الرقة تظهر حالة القطع الأثرية الموجودة فيه
مشاركة هذه المقالة

فيديوهات اخرى