جالية كبيرة من الأطباء السوريين في ألمانيا.. بين الاندماج وفرص العودة للوطن
الرئيس الشرع:أولوية المرحلة القادمة هي إنهاء المخيمات وتمكين الأهالي من العودة لبلداتهم وقراهم
الرئيس الشرع: “التركيز في عملية إعادة البناء يجب أن يبدأ من القرى والبلدات الأكثر تضرراً”
من لقاء الرئيس أحمد الشرع مع ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
الرئيس الشرع يلتقي وفداً من ممثلي منظمات المجتمع المدني في سوريا
الرئيس الشرع إعادة بناء القرى والبلدات ستكون بالتشاركية بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني
خيمة رمضان في محافظة طرطوس.. مساحة للحوار حول قضايا خدمية وتنموية ومجتمعية
انطلاق قافلة من خمسين حافلة من حلب باتجاه الحسكة لإعادة أهالي عفرين المهجرين إلى منازلهم
Sign in to your account
تذكرني