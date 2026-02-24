تعادل نادي تشرين مع الكرامة في الجولة العاشرة من مباريات الدوري السوري الممتاز
“عفرين تستاهل” حملة لزراعة 20 ألف شجرة في محيط سد ميدانكي بريف حلب
مشروع ميداني لتطهير منطقة رويحة الأثرية في ريف إدلب من الألغام ومخلفات الحرب
أجواء رمضانية مميزة يعيشها أبناء الجالية السورية في فيينا
مبادرة مجتمعية للحفاظ على النظافة العامة في حلب
استبدال شبكات المياه القديمة في حلب خطوة لتحسين ضخ المياه وتقليل الهدر
توزيع مساعدات إنسانية على الأهالي المقيمين في قرية صما بريف السويداء الغربي
انفراجات في أزمة الغاز المنزلي بالرقة بعد تنظيم الشركة السورية للبترول عملية توزيع الأسطوانات
