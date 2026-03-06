استمرار أعمال إعادة ترميم وتأهيل المسجد العمري في مدينة دير الزور
افتتاح مسجد حذيفة بن اليمان في بلدة حمورية بريف دمشق بعد انتهاء أعمال الترميم
حركة الأسواق في مدينة نوى بريف درعا الغربي قُبيل موعد الإفطار
فرق الدفاع المدني تعمل على إنقاذ العالقين تحت أنقاض البناء السكني المنهار بحي الأشرفية في حلب
إفطار الأخوّة السورية التركية في بلدة برج إسلام على شاطئ صليب التركمان باللاذقية
محروقات حمص تواصل إنتاج الغاز المنزلي لتلبية الطلب المتزايد
“حوارات شباب” فعالية في حماة لتعريف المشاركين بتراث المدينة وتعزيز هويتهم المحلية
ورشة عمل في مركز إدلب الثقافي لدراسة سبل إنهاء واقع المخيمات
