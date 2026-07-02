محافظ دمشق يتفقد موقع الانفجار في منطقة الحجاز: كل من يعبث بدماء السوريين سينال جزاءه

أهالي درعا يؤكدون من ساحة 18 آذار تمسكهم بوحدة الشعب السوري ورفضهم دعوات الانقسام والانفصال
أهالي إدلب يحيون الذكرى الحادية عشرة لتحرير مدينتهم من النظام البائد
الجيش يقوم بتوزيع مادة الخبز وبعض المستلزمات على سكان القرى في ريفي حلب الشرقي والحسكة
البدء بأعمال إعادة تأهيل الجسر الترابي في مدينة دير الزور
“جيل يقرأ.. وطن ينهض” يجمع دور النشر السورية المهتمة بثقافة الطفل في المكتبة الوطنية بدمشق
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