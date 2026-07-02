استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان

طرابلس-سانا

تجمع حاشد لأهالي طرابلس في لبنان عند مدخل المدينة للترحيب بوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني.

يتبع

photo 1 2026 07 02 21 57 50 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 3 2026 07 02 21 57 50 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 4 2026 07 02 21 57 50 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 5 2026 07 02 21 57 50 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 6 2026 07 02 21 57 50 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 2026 07 02 20 24 19 2 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 2026 07 02 20 24 19 3 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
photo 2026 07 02 20 24 19 1 استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
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