لقاء سانا مع الطفل فواز ابن الشهيد نعيم رحمة الذي افتتح التبرعات في حملة “رنكوس بتستاهل”

عمّان تختتم الدفعة الأولى من برنامج “تمكين مدراء الإدارات”
مجلس مدينة منبج يبدأ تأهيل مداخل المدينة المتضررة وتزفيت الطرقات الرئيسية
إجراء أولى عمليات علاج اضطرابات القلب بتقنية الكي الكهربائي في حلب
حملة نظافة في مدينة السقيلبية بريف حماة لتحسين المظهر الجمالي والحضاري
تكريم 102 طالب وطالبة، من الخريجين الأوائل في جامعة حلب بالمناطق المحررة، بحضور محافظ حلب المهندس عزام الغريب
