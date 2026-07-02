الدراما والمجتمع.. ورشة عمل تبحث تطوير الصناعة الدرامية وتجديد الخطاب الفني السوري
من معتقلات النظام البائد إلى قبة البرلمان.. محمد إبراهيم الزعبي عضواً في مجلس الشعب
فعالية في الذيابية بريف دمشق إحياء لذكرى المجزرة الأليمة أو ما تعرف بـ “مجزرة السواطير”
ثقافة دير الزور تنظم ملتقى الوعي المجتمعي لمكافحة آفة المخدرات الخطرة
بهدف تحسين الواقع الخدمي.. البدء بإعادة تأهيل طريق حاوي الهوى السلحبية في ريف الرقة
استقبال شعبي حاشد لوزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني في مدينة طرابلس بلبنان
محافظ دمشق يتفقد موقع الانفجار في منطقة الحجاز: كل من يعبث بدماء السوريين سينال جزاءه
الشيباني يبحث مع جعجع في بيروت تطوير العلاقات ومواصلة التنسيق
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