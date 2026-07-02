بهدف تحسين الواقع الخدمي.. البدء بإعادة تأهيل طريق حاوي الهوى السلحبية في ريف الرقة

وزير الطوارئ والكوارث يعلن في مؤتمر صحفي انضمام منظمة الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء” للوزارة
أهالي عين عيسى في ريف الرقة يطالبون بإزالة الألغام والأنفاق التي تهدد حياة المدنيين
إطلاق سراح 22 شخصاً في صحنايا وأشرفية صحنايا ممن لم تتلطخ أيديهم بالدماء
الرئيس أحمد الشرع خلال مؤتمر صحفي عقب توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار والاندماج الكامل
يوم علمي في جامعة حمص حول دور الصيادلة في تفعيل برنامج التيقظ الدوائي
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